مصر.. توقيف 22 شخصًا بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، توقيف 22 متهمًا في 5 محافظات؛ لاتهامهم بتسهيل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

جاء ذلك في بيان لهيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة مختصة برقابة أوجه القصور والفساد داخل الهيئات الحكومية بمصر.

وقالت الهيئة إنه "استمرارًا لملاحقة أعمال الهجرة غير الشرعية، تم القبض على 22 متهمًا بمحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية (شمال) والقليوبية (شمال القاهرة)‏ والإسماعيلية (شمال شرق)".

وأضافت أنهم "كانوا ينفذون عمليات استقطاب وتسهيل سفر العائلات والقُصر، راغبى الهجرة لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع".

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وأوضحت أنهم استخدموا "مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة".

وفي ذات السياق، أعلنت القاهرة، اليوم، إحباط محاولة 115 شخصًا للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية، المتاخمة مع ليبيا.

ووفق وكالة الأنباء المصرية، فإن الأجهزة الأمنية في محافطة مطروح (غرب) بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية تمكنت من التحفظ على 115 شخصًا (لم تحدد جنسياتهم) أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد الغربية بطريقة غير شرعية.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وعرضهم على النيابة المختصة؛ لتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح.

وتمثل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.