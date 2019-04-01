شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على 7 مناطق بالمملكة.
توقعات الأرصاد شملت مناطق: (الباحة، عسير، جازان، نجران، والأجزاء الشرقية والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، الأجزاء الجنوبية للرياض، ومرتفعات جازان) في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من البلاد.
وتوقعت أن تسجل شرورة أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 37 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.
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