شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدفعة الأولى للمتقدمين على مبادرة «سند الزواج» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية”، اليوم الاثنين، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.
وكان البرنامج قد أوضح أن شروط الأهلية وآلية اختيار المستحقين لمبادرة “سند الزواج”، تتمثل في أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وعمر الزوج بين (21 – 40) سنة والزوجة بين (18 – 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.
ومن الشروط أيضاً أن يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.
كما اشترط البرنامج إتمام دورة الوعي المالي بتحقيق درجة لا تقل عن 60% فيها، والأولوية في صرف العطاء لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
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