شكرا لقرائتكم خبر عن «جت باتشر» معدة جديدة تعالج حفر الشوارع والطرقات بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تواجد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصيبي، اليوم الاثنين، في بعض مواقع مشاريع ومبادرات أمانة المنطقة الشرقية، وتابع عمل المُعدة الجديدة ذات التقنية العالية “جت باتشر”.
وتابع الوزير ومسؤولو الأمانة عمل المُعدة عالية التقنية، من قبل الفنيين، والتي تستخدمها الأمانة في معالجة وصيانة الحفر والبقع الهابطة بالشوارع والطرق.
وتعمل المُعدة على ملء ومعالجة الحفر بكل سهولة بمادة “البيتومين”، الآمنة وغير الضارة بالبيئة في وقت قياسي، إضافة إلى أن الطريق يُستخدم بعد المعالجة بـ 15 دقيقة، في أقل وقت لتعطيل حركة المرور، وذلك حسب موقع الشركة المصنعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «جت باتشر» معدة جديدة تعالج حفر الشوارع والطرقات بـ«الشرقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.