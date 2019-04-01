شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب سور لحماية المصلين فوق سطح المسجد الحرام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تفقد أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، الأعمال الجارية في المسجد الحرام، وفي مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد الحرام.

وأظهر مقطع فيديو من داخل الحرم أعمال تنفيذ السور بكامل محيط المسجد، وبارتفاع كافٍ ليحقق الغرض منه في حماية المصلين بالسطح، وخاصة الأطفال.

ويجري تنفيذ السور بطول 500م وبارتفاع 3.23 متر، على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف شهر شعبان المقبل.