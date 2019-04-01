شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لحماية حسابك على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من النصائح المهمة لمستخدمي موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بهدف حماية حساباتهم ورفع درجة أمانها. Advertisements وقال “الحمادي” عبر “تويتر”: “حرصاً على أمان حسابك في تويتر.. يجب عليك التأكد دائماً من الأجهزة المتصلة بحسابك”. وشدد على ضرورة عدم إتاحة أي تطبيق أو خدمة لاستخدام حسابك وأنت لا تحتاجها؛ وللتأكد من ذلك قم بشكل دوري بإلغاء صلاحية الدخول لأي جهاز أو خدمة عبر الطريقة التالية من جوالك.

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