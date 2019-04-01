انت الان تتابع بعد احتجازه يومين.. الجزائر ترحّل صحفي بـ«رويترز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وصل مراسل وكالة رويترز طارق عمارة، الذي رحلته السلطات الجزائرية، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بعد إيقافه السبت أثناء تغطيته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظام الحكم، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم، عن عمارة، إنه في وضع صحي جيد لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن احتجازه في الجزائر. وذكرت "رويترز" في بيان أمس، أن عمارة احتجز في الجزائر بعد أن نفى مصدر رسمي تقريرا للوكالة قال إن نحو مليون شخص شاركوا في احتجاج ضخم مناهض للحكومة في يوم الجمعة الماضي طالب فيه الجزائريون بتنحي بوتفليقة والدائرة المقربة منه.
وفندت السلطات الجزائرية تلك المعلومات، لكن متحدث "رويترز"، قال إن الوكالة تتمسك بتغطيتها، وتابع: "نشعر بالقلق تجاه معاملة السلطات الجزائرية لصحفي رويترز طارق عمارة، ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذا الأمر .. اتسمت تقارير طارق عن الاحتجاجات في الجزائر بالنزاهة والتوازن".وفي 12 مارس الماضي قامت السلطات
وفندت السلطات الجزائرية تلك المعلومات، لكن متحدث "رويترز"، قال إن الوكالة تتمسك بتغطيتها، وتابع: "نشعر بالقلق تجاه معاملة السلطات الجزائرية لصحفي رويترز طارق عمارة، ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذا الأمر .. اتسمت تقارير طارق عن الاحتجاجات في الجزائر بالنزاهة والتوازن".
وفي 12 مارس الماضي قامت السلطات الجزائرية بترحيل الصحفية التونسية انتصار الشلي التي تعمل بقناة "تي أر تي" التركية إلى تونس، بعد احتجازها لساعات بمطار هواري بومدين.
وأمس دعا ممثلون عن نقابات عربية والاتحاد الدولي للصحفيين في قمة للمجتمع المدني بتونس بموازاة القمة العربية، القادة العرب إلى الافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين ورفع القيود عن حرية الصحافة والتعبير في دولهم.
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