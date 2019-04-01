انت الان تتابع البشير: مطالب المتظاهرين مشروعة..ومرحلة الإعمار بدأت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن المظاهرات التي شهدتها شوارع السودان مؤخرا تحمل مطالب مشروعة، لكن عددًا منها أحدث خللًا في النظام العام. وحذر الرئيس السوداني، في كلمة له أمام البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، من "الاستغلال الخاطئ" للمظاهرات. ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار، ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، المستمر منذ 30 عامًا.

وقال الرئيس السوداني: "بعض الجهات حاولت استغلال المظاهرات في الشارع لخدمة أهدافها السياسية"، لكنه أشار إلى أن بلاده تشهد مرحلة جديدة في المسار السياسي، وأكد التزام الحكومة بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع. وأكد البشير أن "السلام قد عم في أرجاء البلاد"، وأن "مرحلة الإعمار قد بدأت الآن"، متعهدا بأن