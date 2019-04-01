فرنسا ترفض قرار ألمانيا تمديد فترة حظر تصدير الأسلحة للسعودية

اسماء السيد - باريس: قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن باريس لم ترضَ بقرار حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمديد لستة أشهر تجميد مبيعات الأسلحة للسعوديّة الذي كانت فرضته في أكتوبر الماضي.

ويُخشى أن يشكل القرار خطرًا على التعاون الدفاعي الأوروبي. وإنه شكل صدمة بالنسبة لفرنسا.

ويحظى الحظر بمعارضة من داخل الحكومة ومن الاتحاد الأوروبي. وأثار القرار غضب فرنسا والمملكة المتّحدة لأنّ صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكوّنات ألمانيّة في تركيبتها مثل مقاتلات "يوروفايتر" و"تورنيدو".

وقال المتحدّث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنّ برلين سوف تبذل جهودًا أيضًا "في مشاوراتها مع شركائها حول عدم استخدام المعدات العسكرية المشتركة في الحرب على اليمن" ولمدة "تسعة أشهر" حتى 31 ديسمبر. بينما تأمل باريس استئناف التصدير حتى لا تثير شكوكًا إزاء مستقبل المشاريع الصناعية المشتركة.

وأفادت وسائل إعلام بأن اجتماع مجلس الأمن الألماني الأربعاء لم يتوصّل لحلّ هذه القضية، ما دفع إلى تمديد المحادثات حتى يوم الخميس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى تسوية تم اقتراحها تنص على إعطاء الضوء الأخضر لمنتجات المشاريع الدفاعية متعددة الأطراف التي لا تزيد حصة ألمانيا فيها عن 20 بالمئة.

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وكثفت باريس ولندن انتقادهما من سياسة برلين ذات الضوابط الصارمة التي تخضع لتقلبات الائتلاف الحاكم.

ووجّهت سفيرة فرنسا في ألمانيا آن ماري ديسكوت انتقادًا الى السياسة الألمانيّة في مجال بيع السلاح ووصفتها بأنّها "متقلّبة".

وأضافت: "إن سياسة ألمانيا في ضبط تصدير الأسلحة والتي لا يمكن التنبؤ بها تُغذي قلق الشركاء الأوروبيين من ألمانيا". وتشير إلى نتيجة مباشرة مفادها: "أن يتخلى المُصنعون الأوروبيون عن الشراكات".

وهذا ما حدث بالفعل إذ أكد المدير التنفيذي لشركة إيرباص، توم إندرز موبخا الحكومة الألمانية على "نهجها الأخلاقي": قائلا "إننا بصفتنا شركة نفكر في طريقة تُغنينا عن "الألماني" في منتجاتنا".

وأضاف أن القرار الألماني من شأنه أن يُضعف التوقعات في الدفاع الأوروبي. فبلا خيار التصدير، لن يكون للمشاريع القائمة على التطوير المشترك جدوى اقتصاديًا.

