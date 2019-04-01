دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Nubia تستعد لإطلاق nubia Alpha في 8 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت Nubia موعد إطلاق إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي nubia Alpha في 8 من أبريل، والذي يأتي بتصميم يجمع بين مميزات الهواتف والساعات الذكية أيضاً.

تستعد شركة Nubia لإطلاق إصدارها الخاص من الهواتف الذكية المميزة بشاشة قابل للطي حول المعصم في 8 من شهر أبريل الجاري، حيث تقدم هاتف Alpha القابل للإرتداء حول المعصم والذي يدعم أيضاً تعقب ورصد نشاط المستخدم، كما يدعم التحكم في تشغيل الصوتيات وتلقي الإخطارات بنفس التجربة المميزة للساعات الذكية.

وقد إستعرضت Nubia مميزات تصميم الهاتف خلال معرض MWC للعام 2019، كما أتاحت التجربة العملية للهاتف بالفعل، حيث يأتي الهاتف بواجهة برمجية مميزة، كما يأتي بشاشة OLED بحجم 4 إنش، ويضم هاتف Alpha رقاقة معالج Snapdragon Wear 2100، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت.

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كما يتميز هاتف Alpha بقدرة بطارية 500 mAh، ويضم كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما يعمل هذا الجهاز بإصدار مخصص من نظام تشغيل الأندوريد، ومن المقرر أن يتوفر بنموذجين يدعم أحدهما شبكات WiFi فقط بسعر 450 يورو على أن يتوفر باللون الأسود، بينما يدعم النموذج الأخر eSIM مع لون ذهبي بسعر 650 يورو.

المصدر

هذا الموضوع Nubia تستعد لإطلاق nubia Alpha في 8 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.