شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تنفى إقالة رئيس الأركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الجزائرية ما تردد عن إقالة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى. وقالت وزارة الدفاع، فى منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، "الخبر الذى يُنتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح، وتعويضه (تعيين بدلا منه) باللواء سعيد باى، لا أساس له من الصحة".

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