شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: فوز المعارضة في اسطنبول ضربة قوية لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تفوق المعارضة التركية فى البلدان الكبرى فى تركيا خلال انتخابات المحليات سيكون له انعكاس كبير على النظام التركى، وخاصة رجب طيب أردوغان.

وقال الزعتر، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه بعد فوز المعارضة في العاصمة انقره ومدينة إزمير وانطاليا في الانتخابات المحلية، في مدينة اسطنبول مسقط رأس أردوغان يتقدم مرشح المعارضة .

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وأضاف خالد الزعتر، "فوز المعارضة في مدينة إسطنبول ، سيكون ضربة قوية لأردوغان ، بخاصة في ظل ماتحظى به مدينة اسطنبول من أهمية كبيرة لدى اردوغان وحزبه العدالة والتنمية وكذلك ينظر لاسطنبول بأنها القلب النابض للاقتصاد التركي حيث قال اردوغان إذا خسرنا إسطنبول ، خسرنا تركيا".