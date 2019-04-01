شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المتعثرين بالقضايا الحقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الإخبارية السعودية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالمنطقة الشرقية.

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