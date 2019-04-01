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الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المتعثرين بالقضايا الحقوقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالمنطقة الشرقية.

 

 

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