قتلى وجرحى من "أنصار الله" بقصف مدفعي وجوي شرق صعدة

القاهرة — سبوتنيك. أفاد الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" بأن "المدفعية نفذت قصفاً مكثفاً على مواقع وتحصينات للحوثيين في محيط جبل الطير وخلف منطقة عنبان بمديرية كتاف شرق صعدة". وأكد أن "القصف أسفر عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين وتدمير آليات قتالية وأسلحة". اقرأ أيضا: تحذيرات من تسبب "أنصار الله" في كارثة بيئية باليمن وأشار إلى "تزامن القصف المدفعي مع غارات لطيران التحالف على تجمعات ومواقع للحوثيين في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف". وحسب الجيش "أدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وإعطاب ثلاث عربات تابعة لها".

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