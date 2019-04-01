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© REUTERS / Andrew Yates
وقال بيان السفارة، إن السلطات الهولندية نفت بدورها صحة الخبر، وذكرت أنها لم تتلقَ أي معلومات من أي جهة بهذا الصدد، بحسب "كونا".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تكشف حقيقة تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقضية آداب في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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