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الكويت تكشف حقيقة تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقضية آداب في هولندا

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© REUTERS / Andrew Yates

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن سفارة الكويت لدى هولندا، نفت ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، في قضية آداب، خلال زيارته إلى هولندا.

وقال بيان السفارة، إن السلطات الهولندية نفت بدورها صحة الخبر، وذكرت أنها لم تتلقَ أي معلومات من أي جهة بهذا الصدد، بحسب "كونا".

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