مسؤول سعودي يتحدث عن صفات خاصة للملك سلمان

وتابع الجبير بأن الملك استطاع أن يصل لهذه الحالة نتيجة "عطفه وإنسانيته وحكمته وإخلاصه"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"

© AFP 2019 / Tomohiro Ohsumi

ورحب أمين المنطقة الشرقية باسمه وباسم كافة منسوبي أمانة المنطقة، بزيارة العاهل السعودي إلى المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنها "تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود".

وأضاف بأنه زيارة "تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه".

وأكد الجبير على أن "المنطقة الشرقية تعيش هذه الأيام أيامًا استثنائية بمناسبة الزيارة الملكية"، وأضاف "المنطقة يعمها الخير بقدوم الملك وولي عهده".

Advertisements

وتحدث المسئول عن صفات خاصة بالملك فقال إنه الملك "رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدمًا ورخاءً ورفاهية… رجل حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمته".

وتابع الجبير حديثه عن الملك فقال "زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية تأتي انطلاقًا من تفقده أحوال المواطنين عن قرب وتدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، والتي تعد استكمالًا لرعايته واهتمامه ومتابعته لهذا الجزء الغالي من الوطن العزيز".

وقال الجبير عن الملك إنه "صاحب الأيادي البيضاء وصاحب العطاء الذي لا ينضب لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن, إن هذه المشاريع العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين في منطقة الخير دليل على ما توليه حكومتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بكل جوانب الحياة".