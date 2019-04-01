"النواب الليبي" يشكل لجنة للمشاركة بالملتقى الوطني الجامع

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق (شرق) تشكيل لجنة تمثله للمشاركة في الملتقي الوطني الجامع الذي ترعاه الأمم المتحدة، والمرتقب منتصف الشهر الجاري لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو 8 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية لمجلس النواب، الإثنين، برئاسة عقيلة صالح خصصت لمناقشة الموقف الرسمي من المؤتمر الوطني الجامع، بحسب المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقبل نحو أسبوعين أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، تحديد الفترة من 14 إلى 16 أبريل / نيسان الجاري موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس جنوب غربي ليبيا، لمحاولة حل الأزمة الليبية.

وفي تصريحه الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، قال بليحق، إن "المجلس ناقش اليوم الملتقى الوطني وقرر تشكيل لجنة تمثل مجلس النواب للمشاركة في الملتقى"، من دون تفاصيل عن تلك اللجنة وعدد أعضائها.

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وبعد غموض في موقفة حول الملتقي الوطني الذي يعد أحد بنود خارطة طريق الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، أعلن مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي عقد جلسة رسمية اليوم لإعلان موقفة الرسمي من الملتقى.

وفي 20 سبتمبر 2017 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا خارطة طريق لحل الأزمة، تضمنت ثلاثة بنود أولها تعديل الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، وثانيها عقد ملتقى وطني جامع، وثالثها إطلاق انتخابات نهاية 2018 .

وفي حين انتهي 2018 دون إجراء الانتخابات أو تعديل الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، لم يبق أمام الأمم المتحدة سوي المراهنة على ثالث بنود خارطة طريقها وهو الملتقى الوطني الجامع الذي حدد منتصف الشهر الجاري موعدا له.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.