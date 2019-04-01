الجزائر.. قائد المخابرات السابق ينفي التآمر مع قوى أجنبية ضد الجيش

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

نفى قائد جهاز المخابرات الجزائرية السابق الفريق محمد مدين، الإثنين، مشاركته في اجتماع مع كل من الرئيس الحالي للجهاز بشير طرطاق، ورئيس البلاد السابق اليامين زروال، وبحضور عناصر من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.

جاء ذلك في بيان للفريق محمد مدين المشهور باسم (توفيق) اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وذكر رئيس المخابرات الجزائرية السابق أنه "في ليلة 30 مارس / آذار أقدمت قناة الشروق نيوز الخاصة طواعية على إعطاء معلومات مغلوطة تتضمن تلاعبات ولا تتوافق مع اخلاقياتي ومبادئي".

وأضاف: "منذ أن غادرت مهامي لم ألتق أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر بأنه حضر هذا الاجتماع"، في إشارة لرئيس المخابرات الحالي اللواء بشير طرطاق.

وتابع "الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية، ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية ثقافية أو اقتصادية".

وحسب مسؤول المخابرات السابق، فإنه لا يمكنه أبدا تحت أي ظرف التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية مها كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد.

وختم بالقول: "إنها القاعدة الثابثة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي".

وفي 30 مارس / آذار الماضي أكد بيان لقيادة الجيش الجزائري أن "بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة (لم يسمها) تعمل على إعداد مخطط يهدف لضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

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ولفت بيان الجيش الجزائري إلى أنه بتاريخ 30 مارس / آذار عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب.

وبعد بيان الجيش ذكرت قناة الشروق نيوز الخاصة نقلا عن مصادر أمنية أن الاجتماع ضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري ورئيس المخابرات السابق محمد مدين، ورئيس المخابرات الحالي اللواء بشير طرطاق.

ولفتت الشروق إلى أن زروال انسحب من الاجتماع في آخر لحظة بعد اطلاعه على فحوى وأهداف اللقاء.

وحسب القناة ذاتها فإن هذا الاجتماع حضره أيضا أفراد من المخابرات الفرنسية.

وسعيد بوتفليقة هو شقيق ومستشار الرئيس الجزائري، وتشير تقارير إعلامية أن نفوذه تصاعد منذ مرض الرئيس عام 2013، أمّا الفريق محمد مدين فقد أقيل من قيادة المخابرات عام 2015، وكان أحد أقوى قيادات المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم بثت قناة النهار الخاصة (مقربة من الرئاسة) فيديو أظهر الفريق محمد مدين، أمام بيت زروال في إقامة للدولة غربي العاصمة.

ولم يتسن التحقق من التاريخ الحقيقي لهذا الفيديو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.