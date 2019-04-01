شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. وفاة عامل وإصابة آخر في انحراف مركبة وارتطامها بمحل «بنشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت إدارة مرور العاصمة المقدسة، التحقيق في حادث سير وقع في “شرائع مكة”؛ أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر، بعد انحراف مركبة وارتطامها بمحل “بنشر”.

وكان عمال في أحد البناشر الواقعة في مخطط 2 بالشرائع، قد فوجئوا بانطلاق مركبة مسرعة فَقَد قائدها السيطرة عليها لتزحف وترتطم بالمحطة التي كان يتواجد داخلها عددٌ من العمال.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مركبة وهي تزحف لترتطم ببوابة البنشر وتتسبب في وفاة عامل وإصابة آخر.