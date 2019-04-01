اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، حالة الطوارئ في 5 محافظات، جراء تهديدات السيول.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوكيل وزارة الداخلية، عقيل الخزعلي.
وأوضح الخزعلي أن المحافظات المهددة هي صلاح الدين وكركوك (شمال)، ديالى (وسط)، وواسط وميسان (جنوب)
ومساء الأحد، أعلن محافظ العاصمة بغداد، فلاح الجزائري، حالة الطوارئ، تحسبًا لفيضانات جراء أمطار غزيرة متوقعة. وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وأخلت السلطات العديد من القرى الواقعة على جانبي نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، جراء ارتفاع منسوب المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر السيول تغرق العراق.. طوارئ في 5 محافظات وإخلاء قرى على ضفاف «دجلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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