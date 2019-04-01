دبي - بواسطة محمد فارس © صور.. مواصفات وموعد طرح هواتف أوبو F11 في مصر F11 & F11 Pro 2

كتب - محمد علاء الدين:

حددت شركة أوبو يوم 15 أبريل الجاري موعدا لإطلاق أحدث هواتف سلسلة F في السوق المصري، وكشفت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، عن استعدادها لإطلاق هاتفيها F11 و F11 PRO في مصر.

وقالت الشركة إن سلسلة F11 تتميز بالعديد من التقنيات المبتكرة، فهي مزودة بنظام كاميرا بدقة 48 ميجابكسل فائق الوضوح وكاميرا أمامية تنبثق من جسم الهاتف عند استخدامها وشاشة بانورامية كاملة بدون حواف أو نوتش، هذا بالإضافة إلى كاميرا السيلفي التى تشتهر بها سلسلة هواتف F. © F11 & F11 Pro 1 F11 & F11 Pro 1

وقال آندي شي رئيس شركة أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن الشركة رفعت ميزانية استثماراتها في البحث والتطوير لعام 2019، لتصل إلى 1.43 مليار دولار.

وبحسب البيان الصحفي لشركة أوبو فقد تم تجهيز سلسلة F11 بنظام الكاميرا الأكثر تقدماً من سلسلة F ، حيث تتميز سلسلة F11 بنظام كاميرا مزدوجة 48 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة F1.79، وعدسة 6P، وأجهزة استشعار للصور بحجم 1/2.3 بوصة لجذب المزيد من الضوء.

ويمنح هاتف F11 صورا بدقة عالية تصل إلى 48 ميجابكسل في الضوء الساطع. أما في البيئات المظلمة، تقوم تقنية تيتراسيل "Tetracell" بتحليل ودمج البيانات التي تملكها بواسطة أربعة بكسلات متجاورة لجعلها مكافئة لحجم بكسل واحد يبلغ 1.6 ميكرون، مما يضاعف حجم البكسل ليلتقط صورا أكثر اشراقا ووضوحا. © F11& F11 Pro F11& F11 Pro

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ويتم تشغيل سلسلة F11 أيضا فى وضعين مختلفين Ultra-Night Mode وDazzleColor Mode، حيث تم تطوير حلول تحسين النظام خصيصا للتصوير بكاميرا الهواتف الذكية، ليتعرف تلقائياً على مشهد التصوير ويطابقه مع حلول تحسين الجودة ببيانات النظام.

وبتقنية Ultra-Night Mode تميز الكاميرا بين الصور والخلفيات، وتركز على الوجوه وضبط لون البشرة في الصور الليلة لتحسين التأثير الكلي وزيادة التوضيح وخفت المعالم البارزة وتحسين النطاق الديناميكي للصورة، وزيادة سطوع المناطق المظلمة لجعل لقطات الليل أكثروضوحاً، بحسب البيان.

وقد تم تصميم شاشته البانورامية لإخفاء الكاميرا الأمامية، لتكون شاشة "فائقة الجودة" كاملة.

وقالت الشركة إنه بالمقارنة مع الهواتف المحمولة التقليدية، تأتي شاشة OPPO F11 مقاس 6.5 بوصة لتحتل 90.9% من حجم الهاتف لتمنح المستخدم صورًا أكبر ومساحة بصرية أكبر لعيش تجارب الترفيه والألعاب.

وتطرح الشركة OPPO F11 Pro بخيارين من الألوان المتدرجة Thunder Black و Aurora Green .