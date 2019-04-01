هذا الموضوع مايكروسوفت تطلق تحديث Surface Book 2 الذي يضم الجيل الثامن من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم تحديث جديد لجهاز Surface Book 2 الذي يأتي الآن بالجيل الثامن من معالجات إنتل، ليقدم آداء أفضل مع سعر 1499 دولار.
قدمت عملاق البرمجيات أجهزة Surface Book 2 للمرة الأولى خلال العام الماضي، واليوم كشفت الشركة عن تحديث جديد للأجهزة بآداء أفضل مع الجيل الثامن من معالجات إنتل، حيث يأتي الجهاز المميز بحجم 13.5 إنش من جهاز Surface Book 2 مع رقاقة معالج Intel i5، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.
ومن المقرر أن يدعم معالج i5-8350U في تحديث Surface Book 2 سرعة تصل إلى 3.6 GHz، لذا سيأتي الإصدار الجديد بترقية وآداء أكثر كفاءة بشكل ملحوظ، على أن يتوفر الإصدار بسعر 1499 دولار في سوق الولايات المتحدة.
مواصفات تحديث Surface Book 2
- شاشة PixelSense بحجم 13.5 إنش، مميزة بدقة عرض 3240 في 2160 بيكسل، مع أبعاد 3:2، وأيضاً تقنية اللمس المتعدد 10
- الجيل الثامن معالجات إنتل في رقاقة i5-8350U
- كرت شاشة HD Graphics 620 من إنتل
- سعة تخزين 256 جيجا بايت في PCIe SSD
- ذاكرة 8 جيجا بايت رام في LPDDR3 RAM
- رقاقة HW TPM 2.0 للحماية
- مستشعر للإضاءة، ومستشعر للقرب، جيرسكوب، مستشعر تسارع
- بطارية بقدرة 70WHr بعمر شحن حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 5 ساعات في وضع الجهاز اللوحي.
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هذا الموضوع مايكروسوفت تطلق تحديث Surface Book 2 الذي يضم الجيل الثامن من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.
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