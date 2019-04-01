31 يناير2019.. السعودية تشهد هذا الحدث للمرة الأولى

كشفت هيئة الترفيه السعودية، عن حدث ستشهده المملكة وكذلك الشرق الأوسط لأول مرة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 31 يناير الجاري 2019 بالتعاون مع شركة هيرو فنتشرز التي ستنظم الفاعلية.
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وأشارت هيئة الترفيه السعودية، إلى أن الواجهة البحرية بمدينة جدة ستشهد أول نسخة من هذا الحدث الترفيهي العالمي في مُجَمّع مقبب؛ حيث ستشمل تجربة تفاعلية بين الحضور وشخصيات مارفل MARVEL الافتراضية، مثل: النمر الأسود، سبايدر مان، أيرون مان وغيرهم.
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وأوضحت الهيئة إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تجارب تفاعلية مثل الدفاع عن الأرض ضد الشر في تجربة ملحمية بتقنية 360 درجة بجانب عروض أبطال مارفل MARVEL.
تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هناالمزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا
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