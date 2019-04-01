شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السودانى يعين 7 وزراء جدد بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، اليوم الاثنين، مرسومين جمهوريين بتعيين 7 وزراء اتحاديين ووزراء دولة جدد بالحكومة، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر إيلا.

وتضمن المرسوم الأول تعيين كل من الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزيرًا لديوان الحكم الاتحادى، وروضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، وأبو هريرة حسين على وزيرًا للشباب والرياضة.

ونص المرسوم الثانى على تعيين السفير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، والدكتور علي عمر الشريف يوسف الهندى وزير دولة بوزارة العدل، والدكتور الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، وأحمد على على موسى وزير دولة بوزارة التجارة والصناعة.

وفى سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء الدكتور جمال الدين خلف الله محمد على من وظيفة المدير العام للصندوق القومى للإمدادات الطبية .

ووجه القرار وزارتى العمل والإصلاح وتنمية الموارد البشرية والصحة والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذه.

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