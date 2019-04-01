شكاوى من منع تصوير حفل مؤتمر الطيران المدني.. و«هيئة الصحفيين» تتفاعل

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
اطلعت هيئة الصحفيين، اليوم الاثنين، على شكوى بعض منسوبي وسائل الإعلام السعودي حول منع المصورين من تصوير حفل فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 الذي انطلق الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي تنظمه هيئة الطيران المدني.
وحرصاً من هيئة الصحفيين السعوديين على حماية المهنة وفق الأخلاقيات التي أقرتها ودعماً لمنسوبي المهنة، أكدت أنها ستتواصل مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني لمعرفة أسباب المنع غير المبرر تحت أي ظرف.
وأوضحت أن المصورين يمثلون الإعلام السعودي ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة ما دام أن المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة.
وجدَّدت الهيئة مطالبتها للجهات الحكومية بالامتثال ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي بتمكين وسائل الإعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرفة للسعودية.
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