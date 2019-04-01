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شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جدة يكشف حقيقة حريق مطعم شهير في حي قويزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، حريقاً اندلع في عداد كهربائي على مقربة من مطعم شهير في حي قويزة بجدة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
وتلقى الدفاع المدني بلاغاً عن اندلاع حريق في عداد كهربائي بإحدى العمائر السكنية على مقربة من مطعم شهير، فيما تمكنت الفرق من إخماد النيران خلال وقت قياسي ومنع انتشارها إلى العمائر والمطعم.
وأشار الناطق باسم إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان، إلى أن الحريق اندلع في مجموعة من العدادات الخارجية تغذي عدداً من المحلات التجارية، وعمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار، وتم إنهاء الوضع عن طريق فِرق الدفاع المدني دون وقوع أي إصابات.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت اليوم، قيل إنها لمطعم شهير بحي قويزة في جدة تعرض لحريق مع انتشار ألسنة اللهب فيه، فيما نفى الدفاع المدني صحة هذه المقاطع.
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