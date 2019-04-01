وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة يتسلمون مناصبهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة اليوم الاثنين مهام مناصبهم من أسلافهم فى الحكومة السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التسليم والتسلم جرت بين الوزراء السابقين والجدد، كل فى وزارته، على مدار اليوم فى سلاسة تامة.

وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أعلن أمس تشكيل الحكومة الجديدة التى تضم 27 وزيرا برئاسة نور الدين بدوى رئيس الوزراء، بعد استقالة حكومة أحمد أويحيى فى 11 مارس الماضى.

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