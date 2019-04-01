مرشح الأغلبية الرئاسية الموريتانية يدعو للعمل لمواجهة التحديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفريق أول محمد ولد الغزوانى مرشح الأغلبية الرئاسية فى موريتانيا من تحديات تواجهها بلاده داخليا وخارجيا ،داعياً للعمل على الحد من تأثير هذه التحديات.

وقال الغزوانى- خلال جولته اليوم الاثنين فى مدينة وادى الناقة شرقى نواكشوط - إن الـ 10 أعوام الأخيرة تميزت بنقلة نوعية فى مجال الاقتصاد والبنى التحتية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل للدفع بالبلاد نحو الأمام، مشيراً إلى أهمية العمل على تشغيل الشباب.

وأضاف أن الهدف من جولته هو إيصال الخطاب الذي افتتح به حملته في نواكشوط إلى المناطق في الداخل، وقال إنه " يرى أن من حقهم عليه إيصال خطابه لدعم برنامجه".

ويواجه محمد ولد الغزواني في هذه الانتخابات، رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر والنائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد.

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