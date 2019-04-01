هيئة الصحفيين السعوديين توجه مطالب لجهات حكومية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، نقلت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية، "اطلعت هيئة الصحفيين اليوم على شكوى بعض منسوبي وسائل الإعلام السعوديين حول منع المصورين من تصوير حفل فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، الذي انطلق الاثنين… الذي تنظمه هيئة الطيران المدني".

وأضافت "حرصا من هيئة الصحفيين السعوديين على حماية المهنة، وفق الأخلاقيات التي أقرتها ودعما لمنسوبي المهنة، فإنها تؤكد أنها ستتواصل مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني لمعرفة أسباب المنع غير المبرر تحت أي ظرف".

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وتابعت الهيئة في بيانها، "حيث أنهم يمثلون الإعلام السعودي، ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة، طالما أن المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة".

وجددت الهيئة مطالبتها الجهات الحكومية الامتثال ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي بتمكين وسائل الإعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرفة للسعودية.