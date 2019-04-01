السعودية تعلن انطلاق تدريب عسكري مشترك مع بريطانيا

الرياض / الخليج 365 أعلنت السعودية، الإثنين، انطلاق تدريب عسكري بري مشترك مع بريطانيا، في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة. ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإنه "انطلق اليوم تمرين جند الصحراء المشترك 3 الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطاني بالمنطقة الشمالية الغربية". Advertisements وأوضحت أن "التدريب (لم تحدد مدته) يعد امتداداً لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية واكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية". وأكدت على أن "التدريبات المشتركة بين البلدين تستهدف تقوية أواصر العلاقات العسكرية والتجانس بين القوات". وتشهد المنطقة خلال الشهور الأخيرة، تكثيفا في التدريبات العسكرية بشكل لافت، كان أبرزها تدريبات "درع العرب 1" بمصر، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، و"النجم الساطع" في مصر، في سبتمبر / أيلول الماضي، بمشاركة قوات عربية وأمريكية ودرع الجزيرة في فبراير / شباط الماضي، شاركت فيها السعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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