الرئيس الجزائري يعلن نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أسابيع اليوم الإثنين نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل / نيسان الجاري متعهدا بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.

وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الانباء الرسمية "سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".

وأوضح ذات المصدر أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة في 31 مارس / آذار 2019 سيتولى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وأضاف أنه "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.