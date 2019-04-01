الحي الثقافي القطري "كتارا" يستضيف مهرجان فلسطين الثقافي

الدوحة / الخليج 365

أعلن الحي الثقافي كتارا القطري، الإثنين، استضافة مهرجان فلسطين الثقافي الخميس المقبل.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التراثية والثقافية الفلسطينية على الجهة الجنوبية من الحي الثقافي كتارا ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام.

وعقد مهرجان فلسطين الثقافي، اليوم مؤتمرًا صحفيًا بالحي الثقافي، بحضور منير غنام سفير دولة فلسطين لدى قطر، وفق بيان لإدارة المهرجان.

وتحدث أحمد عبد الرحمن، نائب المدير العام لشؤون العمليات في كتارا، عن أهمية هذا المهرجان ضمن الأجندة الثقافية السنوية لكتارا الحي الثقافي.

Advertisements

وأوضح أن المهرجان ينقل التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية إلى قطر من خلال الفعاليات المصاحبة والأجنحة المشاركة.

وأعرب منير غنام، سفير فلسطين، عن شكره وامتنانه لإدارة كتارا الحي الثقافي في دعم ورعاية هذه الفعالية حرصاً على تبادل الثقافات بين الدول.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الفعالية تقام خلال الفترة من 4 وحتى 13 أبريل / نيسان الجاري حيث سيضم المهرجان سوقًا فلسطينيًا وعددا من الفعاليات المصاحبة والحرف اليدوية ومساهمة عدد من المبادرات الفلسطينية في قطر .

و"كتارا" أحد أكبر المشاريع في قطر ذات الأبعاد الثقافية المتعددة، حيث يزوره الجمهور للتعرّف على ثقافات العالم، عبر مسارحه الرائعة وقاعات الاحتفالات الموسيقية، وقاعات العرض ومرافق أخرى متطوّرة، وبذلك تهدف كتارا إلى الريادة في مجال النشاطات الثقافية المتعددة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.