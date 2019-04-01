توقعات #الأرصاد غدا.. #أمطار_رعدية مصحوبة برياح مُثيرة للغبار على مناطق بـ #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الثلاثاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات «الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها»، وكذلك الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه غير مُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة من 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.