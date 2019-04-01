بعد الإنجازات المتلاحقة وإطلاق الطائرة النفاثة.. #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز يتصدر

صحيفة الخليج الالكترونية

تصدر الحديث عن الطائرة النفاثة التي أطلقتها المملكة في الجو، اليوم الإثنين، اهتمامات المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي ومن مختلف مناطق المملكة. ليتصدر هاشتاق #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز.

واحتفى المغردون السعوديون على نطاق واسع، بأول طائرة مقاتلة تصنعها المملكة التي تتجه لامتلاك صناعة عسكرية متطورة.

ودشنت وزارة الدفاع السعودية، طائرة تدريب نفاثة من طراز ”هوك“ تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليًا وبخبرات سعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران بالمنطقة الشرقية.

وتحولت عبارة ”حلق فوق أغلى أرض“ -التي أوعز بها ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لقائد الطائرة الجديدة كي يحلق بطائرته- لعنوان احتفاء واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

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وشارك السعوديون من مختلف شرائح المجتمع وتصنيفاته، في الإشادة بخطة بلادهم الجديدة التي تتضمن توطين الصناعة في البلاد، بما فيها الصناعة العسكرية التي تحتل الحيز الأكبر من إنفاق البلد الخليجي الغني بالنفط.

وعبر موقع ”تويتر“ احتل الوسم “#محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز” و “#حلق_فوق_اغلي_ارض” الصدارة في قائمة الترند مع حرص كثير من المغردين السعوديين على التغريد عبره للتعبير عن الفرح بالمنتج العسكري الجديد.

وشارك الأمير والشاعر السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، في احتفاء مواطنيه بالمناسبة ببيتي شعر وجدا صدى واسعًا وقال فيهما: ”حلّق فوق أغلى أرضْ.. مفاداها لزام وفرضْ — بلادك قبلة الدنيا.. ماهي خط طول وعَرْض“.

وتسعى الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، التي أسستها السعودية في أيار/ مايو 2017، إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، في إطار خطة يقودها الأمير محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد المملكة، وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية، أندرياس شوير، الشهر الماضي، إن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.