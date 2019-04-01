شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول، قيام قائد مركبة بعكس السير والقيادة بتهور وسرعة جنونية؛ مما تسبب في وقوع حادث تصادم مروع على أحد الطرق السريعة في المملكة.
ووثق مقطع الفيديو الذي التقطه مواطن من الجهة المقابلة للطريق، قائد مركبة وهو يقود بسرعة جنونیة تخطت الـ 140 كم/ساعة، في ظل انعدام للرؤية بسبب التقلبات الجوية، لیصطدم بمركبة ويتسبب في حادث مأساوي.
يُشار إلى أن مخالفة عكس السير، يعاقب مرتكبھا بغرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف، إضافة إلى حجز المركبة حتى دفع الغرامة.
ولم يتسن لـ”الخليج 365”، تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول الذي أثار حالة من الاستياء بين متداوليه.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.