شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع على أحد الطرق بسبب السرعة الجنونية وعكس السير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام قائد مركبة بعكس السير والقيادة بتهور وسرعة جنونية؛ مما تسبب في وقوع حادث تصادم مروع على أحد الطرق السريعة في المملكة.

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ووثق مقطع الفيديو الذي التقطه مواطن من الجهة المقابلة للطريق، قائد مركبة وهو يقود بسرعة جنونیة تخطت الـ 140 كم/ساعة، في ظل انعدام للرؤية بسبب التقلبات الجوية، لیصطدم بمركبة ويتسبب في حادث مأساوي.

يُشار إلى أن مخالفة عكس السير، يعاقب مرتكبھا بغرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف، إضافة إلى حجز المركبة حتى دفع الغرامة.

ولم يتسن لـ”الخليج 365”، تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول الذي أثار حالة من الاستياء بين متداوليه.