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شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة.. مفحط يحطم درج ممشى «العين الحارة» بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثقت مجموعة من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام مفحط متهور بتحطيم درج بممشي العين الحارة بمنطقة جازان إثر نزوله عليه بسيارة داخل ممرات المنتزه.
وأثارت حالة الدمار في الممشى، استياء أهالي المنطقة، فضلا عن متداولي تلك الصور، حيث طالبوا بوضع حد لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة.
وطالب متداولو الصور بالقبض على المفحط واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لكي يكون عبرة لغيره من المستهترين والعابثين بالممتلكات العامة.
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