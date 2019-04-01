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المحكمة الأمريكية العليا تصدر حكما لصالح السودان بقضية تفجير المدمرة كول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت المحكمة الأمريكية العليا أقارب 17 بحارا أمريكيا قتلوا فى تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم فى الهجوم.

 

وصدر الحكم بعد 6 أيام من قرار للمحكمة منع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا فى التفجير من الحصول على تعويضات.

 

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وامتنع القضاة عن الاستماع للطعن الذى قدمه الأقارب فى قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان. وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة فى ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010 نظرا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية فى واشنطن بدلا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السودانى فى العاصمة الخرطوم.

 

كانت المحكمة العليا قالت يوم الثلاثاء إن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية مما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولار تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.

 

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