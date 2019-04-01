بالفيديو.. مُرشد الإخوان الراحل مهدي عاكف: دعمنا حزب الله بـ10 آلاف مُقاتل

نشر المُغرد الكويتي مشعل النامي، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول علاقة الإخوان المُسلمين بإيران وحزب الله اللبناني الذي يتزعمه حسن نصرالله.

وتضمن الفيديو سؤال من مُقدم برامج لمرشد الجماعة الراحل مهدي عاكف حول علاقة الإخوان بحزب الله، حيث أجاب عاكف بأنه أرسل للميليشيا الإيرانية عشرة آلاف مُقاتل إخواني لدعمهم في حربهم المزعومة ضد الاحتلال.

وما كان من مُقدم البرنامج إلا توجيه سؤال آخر لعاكف: كيف تدعم حزب الله وتقول في أحد تصريحاتك "طز في مصر"، فرد عليه عاكب متوترًا: "طُز فيك وفي مصر".

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