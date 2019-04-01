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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. تساقط للثلوج والبرد على جبال تبوك لأول مرة في «الربيع» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت جبال وهضاب مناطق تبوك الغربية والظهر وعلقان وجبال اللوز، مساء الأحد، تساقط للثلوج في ظاهرة تحدث لأول مرة مع دخول فصل الربيع.
وسجَّلت درجات الحرارة انخفاضًا كبيرًا إلى ما دون الصفر في تبوك؛ إذ يلاحظ أن هذه الحالة أتت بعد موجة الدفء التي عمت المنطقة الفترة الماضية.
وكانت منطقة تبوك شهدت خلال اليومين الماضيين تقلبات جوية ورياحًا باردة شديدة كانت في بعض الأحيان محملة بالأتربة، ثم تلاها أمطار خفيفة متفرقة على بعض الأجزاء من منطقة تبوك.
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