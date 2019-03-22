ارتفاع أعداد ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل لـ120 شخصا

أرتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل إلى 120 شخصا.

وقال مصدر أمني عراقي- في تصريح اليوم /الجمعة – إن عمليات البحث ما تزال مستمرة للبحث عن مفقودين آخرين .

وكان العشرات من المواطنين قد لقوا مصرعهم غرقا أمس الخميس , وفقدان آخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل, فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي, الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا .

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