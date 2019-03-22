دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة النرويج تصبح أول دولة تبني محطة شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

قالت النرويج عن أن عاصمتها أوسلو ستقدم أول محطة شحن لاسلكي لسيارات الأجرة الكهربائية في العالم ضمن مشروعها القائم على جعل جميع سيارات الأجرة في البلاد كهربائية بحلول 2023 وجميع السيارات الجديدة بشكل عام بحلول 2025 وذلك لمنع انبعاثات الكربون للحفاظ على البيئة وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وتهدف النرويج إلى تسهيل عملية شحن بطاريات السيارة وجعل المهمة بسيطة من خلال التقنية الجديدة، خاصة وأنها البلد الأكثر شراءً للسيارات الكهربائية في أوروبا في 2018 بحوالي 46,143 سيارة، تليها ألمانيا وفرنسا.

يُذكر، أن خطة البلد الاسكندنافي لجعل جميع السيارات في البلد كهربائية بحلول 2025، تعتبر شبيهة بخطط أخرى في بلدان مختلفة مثل بريطانيا وفرنسا، لكن الأخيرتين وضعتها خطتهما حتى 2040 بسبب العديد من العوامل. لتكون النرويج بخطتها سباقة بشكل ملحوظ عن باقي البلدان في الحفاظ على البيئة نظيفة.

التدوينة النرويج ستصبح أول دولة تبني محطة شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية ظهرت أولاً على عالم التقنية.