شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقا على تصريحات ترامب.. ضاحى خلفان: السيادة الأمريكية فى قبضة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ضاحى خلفان ، قائد شرطة دبى السابق، على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن هضبة الجولان السورية، قائلا: "إذا ترامب اعترف أن الجولان أرض إسرائيلية، العرب يعترفون إسرائيل أرض عربية".

وقال خلفان "اعتراف ترامب بحق إسرائيل فى الجولان أو القدس فى القوانين والحقوق الدولية لا تعنى حقا ولكن تعنى تملقا".





وأضاف خلفان: "إذا ترامب اعترف أن الجولان أرض إسرائيلية، العرب يعترفون إسرائيل أرض عربية".

وتابع خلفان: "عندما تتحول أمريكا إلى ولاية عظمى لاسرائيل، تدرك معنى نفوذ اليهود فى الغرب، كل رئيس أمريكى عليه أن يطيع الرئيس الإسرائيلى طاعة عمياء وإلا سيطرد بشكل أو بآخر"، مؤكدا: "اليهود يمشونهم.. بل يسوقونهم سوقا، وأن السيادة الأمريكية فى قبضة إسرائيل".

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كان الرئيس الأمريكى ترامب، قال فى تغريدة له على تويتر، أمس الخميس: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التى لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمى".