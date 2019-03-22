شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، موقف بلاده الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التى تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وقال الصفدى فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ اليوم الجمعة إن السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة وإن الجولان السورى جزء لا يتجزأ من هذه الأراضى المحتلة.

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وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذى رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل، وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السورى المحتل واعتبر القرار الإسرائيلى باطلا ولاغيا، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولى بقرارات الشرعية الدولية.