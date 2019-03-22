شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تعتقل داعشيا يشتبه فى مشاركته بذبح 20 شخصا بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الادعاء بالعاصمة المجرية بودابست في بيان أن السلطات احتجزت اليوم الجمعة سوريا متهما بالمشاركة في أعمال قتل في سوريا خلال نشاطه في صفوف تنظيم داعش.
وقال الادعاء إن الرجل الذي لم يُذكر بالاسم في البيان مشتبه بذبح نحو 20 شخصا في عام 2016 جميعهم أقارب رجل من مدينة حمص رفض الانضمام للتنظيم.
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