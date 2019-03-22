دمشق توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص تصريحات ترامب حول الجولان

أفادت وكالة "سانا" أن وزارة الخارجية والمغتربين ذكرت في بيان لها أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

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وأضافت "سوريا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إصدار موقفا رسميا لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري".

ودعت الخارجية السورية "مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات رقم 242 و 338 و 497".

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وقالت الخارجية: "الإدراة الأمريكية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل وأن أي اعتراف منها أو إجراء ينطوي على اعتداء على حق سوريا في استعادته أو سيادتها عليه هو عمل غير شرعي ولا أثر له".

وغرد ترامب أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملاً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وكان متحدث أممي، أعلن أمس الخميس، أن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة "التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".