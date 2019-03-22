برلماني سوري: ما فعله ترامب ليس مفاجأة لأن اللوبي الصهيوني هو الذي جاء به للحكم

وتابع الحلبي في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إن ما فعله ترامب ليس مفاجأة لأن اللوبي الصهيوني هو الذي جاء بترامب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة للجولان فهي أرض عربية سورية ليس فقط من حيث الهوية ولكن من حيث الأرض أيضا وكل هذه الإجراءات أو التصريحات لن تغير من الواقع، وأضاف الحلبي أنه منذ 52 عاما رفض الشعب السوري والدولة السورية كل أنواع التطبيع مع إسرائيل.

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وأضاف الحلبي أن سوريا أدانت تصريحات ترامب بأشد العبارات وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة فهي واضحة في هذا السياق فقد كان هناك قرار إلغاء للقرار الإسرائيلي لعام 81 وهو ضم الجولان وتم اعتباره قرارا لاغيا وقد صدر عن مجلس الأمن وافق عليه جميع أعضائه كما أكد ضرورة وجود مقاومة مسلحة تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للحد من السطو والعنجهية التي تمارس ضد الدول العربية.

وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".