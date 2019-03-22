إقامة صلاة الغائب بالحرمين الشريفين على ضحايا "مجزرة المسجدين"

الرياض / الخليج 365

أقيمت صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرس في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، بينما أمّهم في المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان".

وسأل الإمامان الله تعالى أن يتغمد الشهداء بـ"واسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويتم عليهم الصحة والعافية".

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والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية؛ ما أسفر عن مقتل 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وإصابة 50 آخرين.



فيما تمكنت السلطات من توقيف منفذ المذبحة، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بـ"القتل العمد".

وترأس الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، بطلب من تركيا.

وتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة قرارات أبرزها دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء مرصد يعني بأعمال الكراهية ضد المسلمين، وتعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، وإعلان 15 مارس/آذار من كل عام يوما دوليا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

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