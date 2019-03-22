الجزائر.. تواصل المظاهرات الحاشدة في الجمعة الخامسة للحراك

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، خروج مئات الآلاف في مظاهرات للجمعة الخامسة على التوالي، للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرابعة في 28 أبريل / نيسان المقبل، لكنه اقترح تمديد فترته لإجراء "إصلاحات".
وحسب مراسلي الخليج 365، حافظ الحراك الشعبي على زخمه عقب شهر من انطلاقه، رغم تدني درجات الحرارة، وسوء الأحوال الجوية، وخرجت الجمعة مظاهرات جديدة تنوعت شعاراتها بين "جمعة التحدي" و"جمعة الصمود"، كما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبالعاصمة الجزائر، بدأ توافد آلاف المتظاهرين، وتجمعوا منذ الصبيحة في ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، لكن المظاهرات شهدت عقب صلاة الجمعة تدفق آلاف آخرين من أحياء مجاورة.
وفي مراكز المحافظات الأخرى، تواصلت المظاهرات ضد نظام الرئيس بوتفليقة كما نقلت وسائل إعلام محلية.
يُذكر أن الجمعة الماضية شهدت خروج قرابة 15 مليون مواطن للشوارع للتظاهر، وفق تقديرات للمعارضة.
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