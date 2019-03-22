بري لبومبيو: "حزب الله" حزب لبنانيّ موجود بالبرلمان والحكومة

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

دافع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، الجمعة، عن تنظيم "حزب الله" لدى لقائه بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مشددا على أنه "حزب لبناني وموجود في البرلمان والحكومة".

جاء ذلك وفق بيان لبري وصل الخليج 365 نسخة منه، عقب لقائه في بيروت وزير الخارجية الأمريكي.

وبحث بري وبومبيو العقوبات الأمريكية على "حزب الله" وتداعياتها السلبية على لبنان واللبنانيين، وفق المصدر ذاته.

وتصنف واشنطن "حزب الله" منظمة إرهابية وأعلنت أكثر من مرة فرض عقوبات مالية عليه، كان آخرها نهاية العام الماضي، طالت جناحه السياسي والمسلح والمؤسسات والحكومات التي توفر دعما له.

وقال برّي لوزير الخارجيّة الأمريكيّ، إنّ "حزب الله" هو "حزب لبنانيّ موجود في البرلمان (14 مقعداً من أصل 128) والحكومة (3 من أصل 30 وزيرا بحكومة سعد الحريري)".

وأشار إلى أنّ "مقاومة حزب الله ومقاومة اللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية".

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وأواخر الشهر الماضي، أعربت واشنطن عن قلقها من الدور المتنامي لـ"حزب الله" في الحكومة اللبنانية.

وفي اللقاء اليوم، أيضا، بحث بري وبومبيو أهميّة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وضرورة معالجة الحدود البحريّة وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

و"المنطقة الاقتصادية الخالصة"، هي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

ويتصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، على خلفية ادعاء الأخيرة سيادتها على بلوك الغاز رقم 9، في البحر المتوسط، فيما يؤكد لبنان ملكيته لهذا البلوك.

كان بومبيو وصل بيروت في وقت سابق الجمعة، قادما من إسرائيل، في إطار جولة إقليمية استهلها بالكويت.

وبدأ بومبيو زيارته بلقاء وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، كما بحث ورئيس الحكومة سعد الحريري آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي، في وقت لاحق، الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ويعقد مع نظيره اللبناني جبران باسيل مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة ببيروت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.