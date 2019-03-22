العراق.. موكب محافظ نينوى يدهس اثنين من أقارب ضحايا عبّارة الموصل

نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365
دهس موكب محافظ نينوى شمالي العراق نوفل حمادي العاكوب، الجمعة، اثنين من أقارب ضحايا عبّارة الموصل أثناء فراره من الأهالي الغاضبين في موقع الحادث، حسب شهود عيان.
وأوضح الشهود، لمراسل الخليج 365، أنه لدى وصول موكب العاكوب إلى موقع حادث غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل هاجمه محتجون غاضبون من أهالي الضحايا بالحجارة وهتافات تندد بالتقصير.
وأجبرت صيحات المحتجين الغاضبة العاكوب على الهرب من موقع الحادث، فحاول الخروج من الحشد.
إلا أن موكب العاكوب دهس اثنين من أهالي ضحايا العبارة المنكوبة في الموصل، أثناء فراره هربا من الأهالي الغاضبين، حسب الشهود.
وتراجعت شعبية محافظ الموصل في الآونة الأخيرة؛ بسبب انتقادات وجهت له من قبل أوساط متعددة في المحافظة، ومسؤولين حكوميين، وجهات سياسية.
وأعلن مجلس محافظة نينوى العراقية، الجمعة، وصول عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل (شمال)، الخميس، إلى 103 قتلى.
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